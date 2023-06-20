МВД Азербайджана о попытке незаконного вмешательства в строительные работы в Гедабее

БАКУ /Trend/ - Сегодня днем группа лиц незаконно вмешалась в работы по созданию искусственного озера в селе Сёюдлю Гедабейского района.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на МВД Азербайджана, группа лиц собралась на указанной территории, несмотря на неоднократные предупреждения и разъяснительные беседы.

"Они ранили нескольких рабочих камнями и тупыми предметами и попытались оказать сопротивление сотрудникам полиции, не подчинившись их законным требованиям. В результате принятых мер данные лица были выведены с территории. Что касается того, что сотрудник полиции применил слезоточивый газ в отношении одной из женщин на видеокадрах, в Гедабейский район направлена ​​группа сотрудников МВД и по этому вопросу проводится служебная проверка. По результатам проверки в связи с данным вопросом будет дана соответствующая правовая оценка", - отмечает МВД.