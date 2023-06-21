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В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)

Общество Материалы 21 июня 2023 10:38 (UTC +04:00)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023.

Как сообщает в среду Trend, на церемонии открытия форума выступят министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, заместитель министра экономики Эльнур Алиев, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

В мероприятии также принимают участие руководители ряда государственных структур, представители международных организаций в Азербайджане, зарубежные эксперты, специалисты в области человеческих ресурсов, депутаты, представители медиа.

В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
В Баку начал работу Саммит человеческих ресурсов 2023 (ФОТО)
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