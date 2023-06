Технологические решения от женщин для женщин – интервью с учредителем и председателем «FEMMES DIGITALES» Яной Кримпе

АМИ Trend представляет интервью с учредителем и председателем Общественного Объединения «Поддержка женщин в сфере технологий» - «FEMMES DIGITALES» Яной Кримпе.

1.Как появилась идея создать ассоциацию Поддержки Женщин в области ИКТ – Femmes Digitales? Какая роль у ассоциации, какие основные цели/успехи?

После того, как я учредила ИТ-компанию B.EST Solutions Azerbaijan – технического оператора усиленной мобильной электронной подписи “Asan Imza", я стала активной участницей многих профессиональных встреч, совещаний, конференций, а также различных технологических мероприятий, аудитория которых практически полностью состояла из мужчин. И тогда, я задалась вопросом: «неужели в Азербайджане нет женщин в области технологий?» Так возникла идея найти и объединить этих женщин и совместно создать организацию, которая занимается поддержкой женщин в области информационных технологий. В этом году нашей организации исполнилось уже 9 лет, и наша основная цель заключается в том, чтобы представить общественности женщин в области технологий Азербайджана, их достижения и помочь другим женщинам, которые еще не определились с выбором своего пути или еще не знают как важны технологии в любой профессии и повседневной жизни людей. За это время Femmes Digitales стала одним из крупнейших сообществ, поддерживающих женщин в области технологий и сторонниками перемен, которые способствуют их успеху. Как некоммерческая организация, мы стремимся помочь женщинам из всех областей науки и технологий осуществить свои мечты. Мы признаем огромный вклад, который женщины вносят в развитие общества и рост экономики, и усердно работаем над тем, чтобы обеспечить им заслуженные возможности и признание. Наша главная цель - создать вдохновляющую и поддерживающую среду, где женщины могут раскрыть свой потенциал, профессионально развиваться и достигать выдающихся результатов. Мы также активно работаем над преодолением преград, с которыми сталкиваются женщины в технологической индустрии, и привлекаем внимание к вопросам гендерного неравенства в этой сфере.

В Баку существует много возможностей для молодежи, включая различные мероприятия, курсы и выставки. Однако, в регионах страны такие возможности отсутствуют, и именно это послужило основной причиной создания нашей организации региональной программы. Мы стремимся заполнить этот пробел и предоставить девушкам из регионов возможность лично встретиться с ведущими женщинами в области технологий, узнать про их позитивный опыт, получить начальные навыки и понимание, почему необходимо больше уделать внимание ИТ образованию, работаем над тем, чтобы сломать сложившиеся в обществе стереотипы и дать начальные навыки кодирования. В рамках этой программы мы собираем девушек из 7–9 классов со всего региона и проводим мастер-классы, с целью привлечения их в сферу технологий и влияния на выбор профессии в будущем. В каждом региональном мероприятии участвует более 70 учениц из разных городских и сельских школ различных регионов Азербайджана.

С гордостью отмечу, что мы уже провели 7 региональных мероприятий в Масаллы, Губе, Габале, Шемахы, Мингечевире, Ленкорани и Исмаиллы. Эти мероприятия являются благотворительными и охватили уже более 700 девочек из разных регионов Азербайджана. На первом этапе мы знакомим девочек с основами стартапов и разработкой

инновационных идей с использованием информационных технологий. Затем школьницы представляют свои инновационные проекты и планы их реализации в составе команд. В практическом занятии менторы STEP IT Academy знакомят девочек с основами программирования и робототехники.

По окончании мероприятия всем школьницам вручаются дипломы и памятные подарки. Эти программы являются для нас очень мотивирующими, так как за годы их существования в регионах уже появились талантливые девушки, поступившие на факультеты информационных технологий не только в Азербайджане, но и за рубежом. Этому способствовало общение с нашими ведущими женщинами-лидерами в области технологий. Хочу подчеркнуть, что в регионах Азербайджана есть множество талантливых и целеустремленных девушек с инновационными идеями, которые могут стать в будущем ведущими экспертами в сфере технологий.

2. Как Вы оцениваете потенциал Азербайджанских девушек в сфере ИТ?

В Азербайджане, как и, наверное, в любой другой стране, потенциал у девушек огромный. Из-за сложившихся в обществе стереотипов родители не считают нужным вкладывать ресурсы в STEM образование дочерей. Девушки не всегда уверены в своих силах, бояться совершить ошибку или не стать лучшей, уверены, что целый ряд профессий, в том числе технологичных - не женское дело. Все эти стереотипы тормозят развитие женского предпринимательства. Но я смею заверить, что Азербайджанские женщины очень талантливые, невероятно изобретательны, с огромным потенциалом и возможностями, а главное с очень большой мотивацией.

Именно для того, чтобы воодушевить и мотивировать девушек и женщин не стеснятся своих достижений и смело заявить о себе обществу мы учредили премию: «AWITA – Премия Азербайджанские женщины в IT» (The Azerbaijan Women in IT Awards). Основная цель мероприятия - популяризация гендерного равенства в цифровой экономике страны, признание роли женщин в достижениях в области информационных технологий, а также создание платформы для обмена опытом и объединения профессионалов в сфере ИТ. На сегодняшний день мы провели уже 3 ежегодных премии, и хочу отметить, что с каждым следующим мероприятием количество женщин, участвующих в конкурсе, увеличивается.

Более 200 женщин из всех регионов страны подали заявки на участие в номинациях премии AWITA 2023. 33 экспертов жюри, которые включают общественных деятелей, руководителей крупных ИТ-компаний и депутатов парламента, выбрали 33 финалистки и 12 победительниц. Это наглядное свидетельство растущего влияния женщин в области информационных и коммуникационных технологий в Азербайджане. Престижная премия не только признаёт достижения женщин в сфере ИТ, но также вдохновляет других женщин преодолевать преграды и стремиться к успеху.

В церемонии «AWITA 2023» участвовало более 400 ведущих представителей ИТ индустрии, общественных и государственных деятелей, руководителей ведущих университетов, студентов, директоров школ, а также чрезвычайные и полномочные послы различных стран, аккредитованные в Азербайджане. Мы гордимся тем, что церемония AWITA привлекает все большее внимание общества и медиа, что помогает привлечь широкую аудиторию и повысить осведомленность общества о женщинах в технологической сфере Азербайджана. Наша цель - стимулировать профессиональный рост женщин в Азербайджане в области информационных технологий и способствовать достижению выдающихся результатов. AWITA играет важную роль в формировании положительного образа женщин в IT-сфере, разбивая стереотипы и признавая их достижения.

Хочу поделиться примерами реальных вдохновляющих историй: одна девушка, окончив университет и получив премию AWITA, сегодня является доктором в области искусственного интеллекта и работает в компании Mercedes Benz в Германии. Это яркий пример того, как поддержка и признание могут привести к впечатляющему профессиональному росту.

Также хочу рассказать про историю девушки, которая благодаря нашей региональной программе смогла убедить родителей изменить свое решение о ее образовании, переориентировавшись с образования учителя на образование в сфере информационных технологий. Этот пример показывает, как наше влияние и мастер-классы могут помочь молодым женщинам открыть новые возможности и изменить свое будущее. И так историй у нас уже десятки.

Эти истории являются лишь некоторыми из многих примеров того, как наша организация Femmes Digitales влияет на карьерное развитие и успех женщин в области информационных технологий в Азербайджане. Мы гордимся поддержкой и вдохновляем еще больше женщин преуспеть в этой динамичной и инновационной сфере.

3. Как Женская Национальная Бизнес-Повестка может помочь привлечь больше женщин в ИТ?

Женская Национальная Бизнес-Повестка - инициатива Агентство США по международному развитию (USAID), направленная на поддержку женщин в бизнесе и создание равных возможностей для них. Хотя Женская Национальная Бизнес-Повестка не фокусируется специфически на ИТ, но в повестку дня Женская Национальная Бизнес-Повестка были добавлены основные 2 задачи, которые тесно взаимодействуют с возможностью привлечения большего количества женщин в сферу технологий:

Увеличение числа женщин среди топ-менеджеров и сотрудников; Введение временных квот в отдельных государственных секторах для увеличения числа работающих женщин.

Принимая во внимание опыт нашей некоммерческой организации, я считаю, что для решения этой проблемы необходимы следующие шаги:

Повышение осведомленности: Женская Национальная Бизнес-Повестка может организовывать информационные кампании, мероприятия и форумы, на которых будут обсуждаться возможности и выгоды работы в ИТ для женщин. Это поможет расширить знания о карьерных направлениях и перспективах в этой отрасли.

Образование и поддержка: Женская Национальная Бизнес-Повестка может предоставлять образовательные программы и тренинги, которые помогут женщинам развивать навыки, необходимые для успешной карьеры в ИТ. Это может включать обучение программированию, разработке приложений, управлению проектами и другим ключевым навыкам.

Нетворкинг: Женская Национальная Бизнес-Повестка может способствовать созданию координации между сообществами женщин в ИТ, где они могут обмениваться опытом, наставничеством и поддерживать друг друга. Это поможет сократить проблемы изоляции и установить связи с профессионалами в отрасли.

Повышение видимости и признания: Женская Национальная Бизнес-Повестка может работать над увеличением признания женщин в ИТ посредством мероприятий, конкурсы и награды. Это поможет выделить достижения женщин в отрасли и вдохновить других присоединиться.

Я рада отметить вклад нашей организации в платформу Женская Национальная Бизнес-Повестка. Мы активно способствуем достижению целей, таких как повышение осведомленности женщин в IT сфере и признание высококвалифицированных женщин в этой сфере. 17 мая 2023 года на конгрессе SHE (Smart, Happy, Equal), при поддержке USAID, мы представили панельную сессию под названием "Female make ICT, STEAM, Tech and AI". Основной целью этой панельной сессии было продвижение гендерного равенства в технологической индустрии.

В рамках панельной сессии мы стремились увеличить осведомленность среди влиятельных лидеров, выявить вызовы и возможности для укрепления позиций женщин в сфере технологий, а также провести диалог и установить лучшие практики для решения этой актуальной проблемы. Наша цель состояла в том, чтобы создать мощную платформу для обмена знаниями и опытом, которая бы способствовала прогрессу в области гендерного равенства и вдохновляла женщин на дальнейшие достижения в сфере технологий.