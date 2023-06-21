Абитуриент, набравший наивысший бал в стране на вступительных экзаменах, выбрал Бакинскую высшую школу нефти

БАКУ/Trend/ - Абитуриент Джавид Назаров, набравший самый высокий балл в стране на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) на 2023/2024 учебный год, выбрал Бакинскую высшую школу нефти SOCAR.

Набрав в сумме 692,8 балла, в том числе на выпускном экзамене – 295,8, на блоковом экзамене – 397, Джавид стал лидером в I группе специальностей и первым по всем группам специальностей.

Он хочет стать студентом кафедры «Информационная безопасность» Бакинской высшей школы нефти SOCAR.

Джавид является выпускником Сумгайытской городской гимназии естественно-научного профиля.