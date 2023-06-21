Действиям полицейского, применившего спецсредство против женщины в Гедабее, будет дана правовая оценка – МВД

БАКУ /Trend/ - Действиям полицейского, применившего спецсредство против женщины в Гедабее, будет дана правовая оценка.

Об этом сказал в среду Trend начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в селе Сёюдлю Гедабейского района в течение двух месяцев сотрудниками районной исполнительной власти и полиции проводилась профилактическая разъяснительная работа с лицами, оказавшими незаконное вмешательство в строительство искусственного озера на территории села.

"Однако, несмотря на все меры предосторожности, вчера эти лица совершили нападение на сотрудников предприятия, и прибывшие на место сотрудники полиции пресекли их незаконные действия.

К сожалению, кадры, распространенные в социальных сетях, не отражают другие аспекты совершенных противоправных действий. Они указывают на умышленное, целенаправленное применение сотрудником полиции специального средства против одной из женщин. Соглашусь, что он, поддавшись эмоциям, совершил предосудительный поступок. В связи с этим проводится соответствующее расследование и его действиям будет дана правовая оценка.

Гражданам хорошо известно о многочисленных фактах, связанных с незаконными действиями и непристойными высказываниями в адрес сотрудников полициии женщин, пытавшихся принять участие в противоправных акциях в Баку. Все это было зафиксировано журналистами на видео. На кадрах видно, что сотрудники полиции проявляли сдержанность в отношении этих женщин.

Более того, несмотря на то, что сотрудники полиции неоднократно подвергались противоправным действиям со стороны женщин, против этих женщин не применялись какие-либо специальные средства и не поднимался вопрос о назначении им наказания", - пояснил Гаджиев.