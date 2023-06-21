На освобожденные территории Азербайджана запланировано переселение около 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев - министр

БАКУ /Trend/ - На освобожденные территории Азербайджана запланировано переселение около 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев во время панельного выступления на Саммите человеческих ресурсов 2023.

Министр отметил, что на освобожденных от оккупации территориях установлены льготы для деятельности частного сектора.

"В эти районы планируется переселить около 140 тысяч граждан, в отношении которых применяются программы обучения в рамках профессиональной подготовки. Мы должны привить знания и умения 7-10 тысячам человек. Льготы позволят людям со знаниями и навыками переселитсья туда и построить там бизнес", - подчеркнул Бабаев.