Медицинский колледж номер 2 Министерства здравоохранения Азербайджана проводит ярмарку труда для выпускников (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 21 июня в Бакинском базовом медицинском колледже номер 2 Министерства здравоохранения была организована ярмарка труда для выпускников 2022/2023 учебного года. В мероприятии, проведенном под девизом «Первый шаг в карьере», приняли участие 405 выпускников колледжа по специальностям «Сестринское дело, «Акушерство» и «Лечебное дело».

Для медицинского колледжа особенно важно, чтобы молодые люди не только получили качественное медицинское образование, но в тоже время, выпускники колледжа соответствовали требованиям, предъявляемым рынком труда и были обеспечены работой. Различные учреждения по трудоустройству периодически обращаются в Медицинский колледж относительности потребности в кадрах в сфере среднего медицинского персонала среди выпускников. В целях трудоустройства выпускников колледжем были организованы встречи с представителями государственных органов и учреждений, в том числе медицинских учреждений Министерства здравоохранения, TƏBİB, других государственных и частных медицинских, а также аптечных организаций.

В преддверии мероприятия специалисты колледжа провели тренинг-семинар для выпускников по составлению резюме и успешному прохождению собеседования. В то же время представители медицинских учреждений и аптечных организаций встретились с выпускниками и проинформировали их о вакансиях и ответили на вопросы выпускников.

Ярмарка труда, организованная для выпускников Бакинского базового медицинского колледжа номер 2, продлится до 22 июня.