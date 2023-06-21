Создана комиссия для проведения мониторинга в Гедабее

БАКУ /Trend/ - Распоряжением премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова в селе Сёюдлю Гедабейского района создана комиссия для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации, связанной с отходами.

Об этом сообщили в среду Trend в Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев.

В состав комиссии входят заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра сельского хозяйства, начальник отдела промышленности и энергетики Аппарата Кабинета министров, начальник Государственной службы имущественных вопросов при министерстве экономики и глава Исполнительной власти Гедабейского района.

Комиссии поручено обеспечить проведение мониторинга и дать оценку текущей ситуации в области отходов в селе Сёюдлю Гедабейского района, обеспечить рассмотрение обращений граждан касательно охраны здоровья жителей и защиты окружающей среды, а также в соответствии с результатами мониторинга и оценки подготовить и представить в Кабинет министров соответствующие предложения.