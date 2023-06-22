Арестованы граждане Азербайджана, присоединившиеся к террористическим группировкам (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По результатам расследований, проведенных Службой государственной безопасности, были выявлены и объявлены в международный розыск члены группы, состоящие из граждан Азербайджана, которые нелегально перешли на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженных конфликтах с совершением терактов на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и фанатизма.

Объявленные в розыск лица проходили подготовку в специальном лагере в городе Идлиб, где их обучили пользоваться различными видами огнестрельного оружия, а также принимали участия в боях в составе незаконного вооруженного формирования “Taifatul Mansura”.

Как сообщили в четверг Trend в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в ходе проведенных оперативно-следственны мероприятий по данному уголовному делу установлено, что 13 граждан Азербайджана (Абдуллаев Шамиль Тохуд оглу, Агаметов Мурад Алибала оглу, Гулиев Мурад Фирудин оглу, Рустамов Фархад Иса оглу, Султанов Султан Идрис оглу, Гусейнов Наджмеддин Назир оглу, Махмудов Хикмет Сахиб оглу, Алиев Маис Тельман оглу, Исмаилов Исмаил Айдын оглу, Бабаев Шахрияр Рахим оглу, Мурадов Гаджи Ариф оглу, Бахышов Аловсар Алисафа оглу и Асадов Интигам Ширин оглу), совершившие вышеуказанные преступные деяния, скрывались на территории зарубежной страны. Они были задержаны и доставлены в Азербайджан в рамках процедуры взаимной правовой помощи по международному розыску.

Указанные лица были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по статье 283-1.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (создание устойчивых групп с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской Республики, участие в этих группах, учениях или вооруженных конфликтах), по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются комплексные следственно-оперативные мероприятия.