Чарующие звуки – в рамках фестиваля "Мир мугама" в Баку состоялся концерт музыкантов из Узбекистана и Таджикистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" в Музее каменной летописи в Баку состоялось прекрасное выступление музыкантов и исполнителей из Узбекистана и Таджикистана, которые представили вниманию слушателей национальную музыку своих стран, сообщат Trend.

Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана при поддержке Министерства науки и образования и Национальной консерватории Азербайджана.

Солистами концертной программы выступили продолжатель традиций узбекской национальной классической музыки, исполнитель и музыкант Илёс Арабов и солист Таджикского государственного ансамбля, музыкант и исполнитель Сардор Солиев.

Красивая, душевная музыка в исполнении музыкантов, заполнила все пространство Музея каменной летописи, проникнув в сердца слушателей, она погрузила их в состояние покоя и умиротворённости. Чарующие звуки словно лились из музыкальных инструментов, а голоса исполнителей добавляли магии вечеру. Музыканты передали всю красоту своей национальной музыкальной культуры, а также продемонстрировали свои прекрасные исполнительские возможности.

Публика с восторгом слушала выступления музыкантов, выражая свое восхищение бурными аплодисментами. Концерт подарил слушателям незабываемый вечер, собрав на сцене талантливых исполнителей и музыкантов.

Как отметил в интервью представителям СМИ заслуженный артист Узбекистана Илёс Арабов, он не первый раз посещает столицу Азербайджана. В 2018 году исполнитель и музыкант занял первое на V Международном фестивале мугама "Мир мугама".

"В этот раз нас пригласили выступить с концертом. Очень приятно, что в Азербайджане меня помнят. Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" организован на высоком уровне, в его рамках каждый день на различных площадках проходят интересные концерты. Мы рады быть участниками этого замечательного фестиваля, выражаем признательность организаторам за приглашение. Для выступления в Баку я подготовил программу, в которую вошли наши макомы, бухарские мавриги, народные песни. Отмечу, что я хорошо знаком с азербайджанским мугамом, эта музыка очень мне близка. В Узбекистане знают, любят и изучают азербайджанский мугам", - сказал Илёс Арабов.

Музыкант и исполнитель из Таджикистана Сардор Солиев подчеркнул, что с большой любовью и уважением относится к азербайджанской национальной музыке.

"Это мой второй визит в Азербайджан. В 2018 году я участвовал в Международном фестивале мугама, где занял второе место. Когда находился здесь первый раз, у меня была возможность выступить с азербайджанскими музыкантами, пообщаться с ними, обменяться мнениями. На будущее у меня есть планы еще раз разделить сцену с азербайджанскими артистами", - отметил Сардор Солиев, добавив, что публика в Баку очень тепло приняла его выступление.

Напомним, что VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" проходит с 18 по 25 июня.