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Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

Общество Материалы 22 июня 2023 13:23 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днем возможны кратковременные дожди. Порывистый северо-западный ветер сменится вечером северо-восточным.

Как сообщили Trend в четверг в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 25-29° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, местами порывистый восточный ветер и туман.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 24-29° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 15-20° тепла.

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