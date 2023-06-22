Азербайджанский каратист вышел в полуфинал III Европейских игр

КРАКОВ /Trend/ - Азербайджанский каратист Турал Агаларзаде вышел в полуфинал III Европейских игр.

Как сообщает в четверг Trend, Агаларзаде, который принимает участие в турнире в весовой категории 67 кг, на групповом этапе одержал победы над Ивом Тадиссом (Венгрия), Тони Писсино (Швейцария) и Дионисиосом Ксеносом (Греция).

Одержав три победы, наш спортсмен обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Другой азербайджанский каратист Аминага Гулиев (60 кг) прекратил свое участие в турнире.

В III Европейских играх, которые продлятся до 2 июля, принимают участие около 7 тысяч спортсменов из 48 стран. Разыгрывается 253 комплекта медалей в 29 видах спорта. Азербайджан представлен на мультиспортивном турнире «Краков-2023» 86 спортсменами в 13 видах спорта.

Отметим, что первые в истории Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, а вторые – в 2019 году в Минске. Сборная Азербайджана заняла второе место на «Баку-2015» и 10-е на «Минск-2019», завоевав в общей сложности 84 медали: 26 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовые.