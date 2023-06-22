БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 75 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 39, вторую - 6, три и более - 29, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 691. Первую дозу вакцины получили 5 411 973, вторую - 4 884 049, три и более - 3 404 394, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 275 человек.