Следующее заседание Генассамблеи FIA состоится в Баку

БАКУ /Trend/ - Следующее заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) состоится 8 декабря в Баку.

Как передает Trend, об этом говорится в информации, размещенной на официальном сайте FIA.

Согласно информации, внеочередные генеральные ассамблеи Международной автомобильной федерации состоялись в Кордове сегодня (22 июня - ред.).

Отмечается, что клубы-члены FIA приняли участие в процессе голосования и одобрили несколько предложений, включая восстановление членства Автомобильной ассоциации Соединенного Королевства в качестве клуба-члена FIA.

Президент Международной автомобильной федерации (FIA), бывший пилот ралли Мохаммад Ахмед бин Сулаем приветствовал повторное присоединение Великобритании к FIA.

"Сегодня я хотел бы пригласить вас воспользоваться возможностью и поприветствовать Автомобильную ассоциацию Соединенного Королевства в семье FIA. По мере роста наша Федерация становится сильнее", - сказал он.