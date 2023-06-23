В рамках международного фестиваля "Мир мугама" состоялось выступление мастеров из Египта, Индии и Греции (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" в Международном центре мугама состоялось выступление мастеров из Египта, сообщает в пятницу Trend.

Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры при поддержке министерства науки и образования и Национальной консерватории Азербайджана.

В концертной программе известный египетский певец, музыковед, композитор и виртуозный исполнитель на уде Мустафа Саид выступил со своим ансамблем современной арабской классической музыки Asil. Интересно, что в составе коллектива были также лица с ограниченными возможностями зрения, как и сам Мустафа Саид.

Он один из немногих молодых талантов, посвятивший свою карьеру классическому арабскому репертуару, одновременно исследуя новые формы и звучание. Его подход к музыке основан на музыкальных традициях, которые существовали в странах Средиземноморья во второй половине 19 века. Вдохновленные традиционным восточным наследием композиции и формы интерпретации Мустафы Саида предлагают очень современный подход и делают большой акцент на инструментальной и вокальной импровизации (таксим). Несмотря на состояние здоровья, он на протяжении многих лет преподает традиционную арабскую ансамблевую музыку в Высшем институте музыки Университета Антонина (Ливан). Также сочинил музыку для нескольких документальных и драматических фильмов, участвовал во многих международных фестивалях.

"Я не впервые приезжаю в Баку, и всегда слышу и чувствую, как здесь любят музыку, с какой теплотой и радушием встречают артистов. Мне очень нравится азербайджанский мугам, который имеет древние традиции. Это особая, духовная музыка, которая дарит человеку самые высшие эмоции", - сказал Trend Life Мустафа Саид.

В очередной фестивальный день был также представлен ряд концертных программ.

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт лауреата специальной премии ЮНЕСКО, греческого музыкального ансамбля "En Chordais". Ансамбль работает в области мультикультурных, научных и популярных музыкальных традиций Средиземноморья. Коллектив успешно сочетает музыку, типичную для средиземноморских стран, с региональными греческими современными тенденциями. Ансамбль известен своими выступлениями на мировых сценах и сотрудничеством с известными музыкантами.

В Азербайджанской национальной консерватории состоялся концерт индийских мастеров - вокалистки и флейтистки Вариджашри Венугопал и скрипачки и композитора Джоцна Срикант, а также азербайджанского трубача и композитора Фирудина Гамидова. Вариджашри Венугопал с детства была феноменом - у неё была обнаружена редкая способность идентифицировать около 40 раг в возрасте полутора лет и около 200 раг в возрасте 4 лет. Ее творчество отличается смешением произведений классической музыки с другими жанрами. Джоцна Срикант исполняет карнатикскую и западную классическую музыку, создавая удивительный синтез. Принимала участие в десятках индийских фильмов и телесериалах, в документальных фильмах Discovery и National Geographic, преподает в Кембриджском и Ливерпульском университетах, занимается организацией музыкальных фестивалей. Фирудин Гамидов является основателем и руководителем популярной группы "H3 Collective", представляющей современные молодёжные направления эйсид-джаза, фанк-джаза, хип-хопа и т.д.

VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" проходит с 18 по 25 июня. В рамках фестиваля в различных центрах культуры Баку, на исторических площадках города Шуша и в Агджабеди организованы различные мероприятия - конкурсы, лекции и презентации, концерты, вечера поэзии, выставки и симпозиумы.

Отметим, что в результате поддержки нашей национальной культуры и искусства мугама со стороны Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и проводимой в этом направлении работы в 2008 году азербайджанский мугам был включен в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. По инициативе руководимого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся национальные конкурсы и международные фестивали мугама. Эти проекты призваны еще раз продемонстрировать и сохранить мугам в контексте мировой культуры.