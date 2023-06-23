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Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

Общество Материалы 23 июня 2023 13:58 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северный ветер.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 26-31° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 13-18° тепла.

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