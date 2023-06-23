Журналистика и СМИ играют важную роль в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Журналистика и СМИ играют важную роль в развитии отношений между братскими Узбекистаном и Азербайджаном.

Об этом посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов сказал на мероприятии, посвященном Дню работников печати и средств массовой информации Республики Узбекистан, сообщает в пятницу Trend.

«Нас очень впечатляет работа азербайджанских журналистов, которые активно и оперативно освещают важные события и факты, помогают правительственным органам продвигать внешнюю политику, а нам, дипломатам, быть в курсе всех новостей. История помнит случаи, когда азербайджанские журналисты ценою собственной жизни выполняли свою работу. В этом плане хочу почтить светлую память Чингиза Мустафаева, Магеррама Ибрагимова, Сираджа Абышева и других, которые отдали жизнь ради своего дела, во имя справедливости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - сказал он.

Ашрафханов отметил, что сегодняшнее мероприятие имеет глубокий смысл и значение с точки зрения дополнительной площадки для двустороннего диалога между Азербайджаном и Узбекистаном.

Посол отметил, что вдвойне отрадно, что этот день отмечается в исторически значимый период - в год 100-летного юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Хочу также отметить успехи братского Азербайджана в сфере поддержки СМИ.

Мы приветствуем осуществляемые в этом направлении важные реформы, включая принятие закона «О медиа» и создание Агентства развития медиа, которые, безусловно, призваны развивать СМИ и оказывать им всяческую поддержку», - добавил Ашрафханов.