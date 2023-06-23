БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется возрастной ценз для судей Конституционного суда.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в предложенном изменении в закон "О Конституционном суде", которое было рассмотрено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Судьей Конституционного суда в соответствии с действующим законом, согласно части I статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики, может стать гражданин Азербайджанской Республики не моложе 30 лет, имеющий право участвовать в выборах, получивший высшее юридическое образование и проработавший по специальности юриста более пяти лет.

Согласно законопроекту, возрастной ценз отменяется. Таким образом, судьей Конституционного суда может стать гражданин Азербайджанской Республики, имеющий право участвовать в выборах, получивший высшее юридическое образование и проработавший по специальности юриста более пяти лет.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и одобрено в первом чтении.