В Шуше прошла концертная программа VI Международного музыкального фестиваля «Мир мугама»

БАКУ /Trend/ - 23 июня VI Международный музыкальный фестиваль «Мир мугама» продолжился разнообразными концертными программами в Шуше, культурной столице Азербайджана.

Как передает Trend, звуки мугама доносились из разных уголков города Шуша, где расположены культурные и древние исторические памятники. В то же время были представлены концертные программы перед Творческим центром в Шуше и домом Хуршидбану Натаван, а также в доме-музее Бюльбюля, и в парке перед отелем «Карабах».

Первый концерт в рамках фестиваля был организован в Творческом центре в Шуше. В концертной программе известные певцы, среди которых Назакат Теймурова исполнила «Баяты-Шираз», Фируз Сахават - «Махур-Хинди», Джабир Абдуллаев - «Забул-Сегях» и Нурия Гусейнова - «Чахаргях».

Следующая концертная программа прошла перед домом Хуршидбану Натаван. В программе выступили Илькин Ахмедов, Гуляз Мамедова, Алмаз Оруджова, Гюлистан Алиева.

Позже была организована концертная программа в доме-музее Бюльбюля и в парке перед отелем «Карабах». В программе известные исполнители Гулянаг Мамедова, Мелекханум Айюбова, Мансум Ибрагимов, Симаре Иманова, Газанфар Аббадов, Муталлим Демиров, Гульнар Гудратли представили тасниф «Худаяр», «Баяты-Шираз», «Сегях», «Махур» и другие наши мугамы и таснифы, народные песни.

Участники фестиваля, а также гости из других стран ознакомились с нашими памятниками истории и культуры в городе Шуша. Гости были проинформированы о восстановительных работах в Шуше. Было доведено до сведения, что исторические здания, мечети и памятники в городе Шуша подверглись армянскому вандализму в период почти 30-летней оккупации.

VI Международный музыкальный фестиваль, стартовавший 18 июня, завершится концертной программой в Центре Гейдара Алиева 25 июня.