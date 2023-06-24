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ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана (Дополнено)

Общество Материалы 24 июня 2023 12:31 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - С 10:40 до 11:00 24 июня подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - отметили в министерстве.

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