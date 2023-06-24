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Победитель второго конкурса «Yüksəliş» посетил Човдарский интегрированный региональный участок по переработке ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

Общество Материалы 24 июня 2023 12:38 (UTC +04:00)
Победитель второго конкурса «Yüksəliş» посетил Човдарский интегрированный региональный участок по переработке ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Председатель правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов провел на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП) очередную встречу с одним из победителей второго конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») Али Ахмедовым.

Целью встречи, организованной в соответствии с годовым планом индивидуального развития победителя конкурса в рамках программы наставничества второго проекта «Yüksəliş», являлись ознакомление с процессом добычи и переработки руд на ЧИРУП, а также практика основных принципов и особенностей, форм и методов управления в реальных условиях работы. Так, победитель конкурса А.Ахмедов получил возможность контролировать все этапы процесса изготовления золотосодержащих и серебросодержащих сплавов в указанной производственной сфере, включая операции по взрыву, лабораторному анализу, транспортировке, дроблению, измельчению, выщелачиванию, адсорбции, десорбции и электролизу руд, содержащих драгоценные металлы. Также победитель конкурса ознакомился с работой, осуществленной ЗАО «AzerGold» в сфере охраны окружающей среды, обеспечения работников здоровыми и безопасными условиями труда во время добывающей и производственной деятельности, проводимой на основе передового международного опыта и стандартов.

В ходе посещения производственного участка председатель правления З.Ибрагимов поделился с победителем конкурса своим опытом в разработке горнодобывающих проектов, планировании, инвестициях, строительстве и управлении соответствующей инфраструктурой. Было отмечено, что ввод в эксплуатацию каждого месторождения требует выполнения нескольких долгосрочных этапов, таких как геологоразведка, разработка технико-экономического обоснования, проведение строительно-монтажных работ и др. В зависимости от проекта на выполнение этих этапов требуется в среднем 5–8 лет, прежде чем можно будет приступить к непосредственным работам по добыче. Было подчеркнуто, что основные инвестиции в горнодобывающую отрасль направляются именно на подготовительные работы, выполняемые на данном этапе, в результате чего с вводом в эксплуатацию новых месторождений обеспечивается устойчивый вклад в экономику страны.

Поблагодарив за созданные условия для применения теоретических знаний и навыков, привитых на встречах, организованных в течение прошедшего периода в рамках программы наставничества, в реальной рабочей среде победитель конкурса А.Ахмедов сказал, что полученный производственный опыт будет весьма полезен для его личного развития и дальнейшей карьеры.

Напомним, что конкурс “Yüksəliş” был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019 года. В конкурсе участвуют граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, имеющие двухлетний опыт управления и высшее образование. Конкурс состоит из 5 этапов – регистрации, онлайн-отбора, очной встречи, полуфинала и финала. Победители конкурса получают годовой план индивидуального развития от руководителей (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на личностное развитие в размере 20 000 манатов каждый.

Отметим, что 20 декабря 2022 года Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о проведении очередного, третьего по счету конкурса «Восхождение».

Победитель второго конкурса «Yüksəliş» посетил Човдарский интегрированный региональный участок по переработке ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Победитель второго конкурса «Yüksəliş» посетил Човдарский интегрированный региональный участок по переработке ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Победитель второго конкурса «Yüksəliş» посетил Човдарский интегрированный региональный участок по переработке ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
Победитель второго конкурса «Yüksəliş» посетил Човдарский интегрированный региональный участок по переработке ЗАО «AzerGold» (ФОТО)
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