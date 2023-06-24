Лачинский район обладает большим экономическим потенциалом - посол Казахстана

ЛАЧИН /Trend/ - Лачинский район обладает большим экономическим потенциалом.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал журналистам посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, который посетил Лачин в составе представителей дипкорпуса.

"Сегодня мы вместе с послами других стран приехали в один из самых красивых районов Азербайджана - Лачин, где ведутся работы по восстановлению и благоустройству. Некоторые жители Лачинского района уже вернулись в свои родные дома и мы смогли пообщаться с ними",- отметил Байель.

Посол подчеркнул, что природа Лачина восхищает.

"Надеемся, что в регион Южного Кавказа придет мир и развитие, это важно для всех нас", - заключил он.

Напомним, что сегодня аккредитированные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса прибыли в Лачин, где ознакомились с проводимыми там восстановительными и строительными работами.