Учреждается стипендия имени Гейдара Алиева - Распоряжение (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении "Стипендии имени Гейдара Алиева".

Как сообщает в субботу Trend, в распоряжении говорится:

1. Учредить стипендию имени Гейдара Алиева для 100 (ста) студентов, обучающихся очно в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики на уровне бакалавриата (основного (базового) медицинского образования), имеющих высокие достижения в образовании.

2. Стипендия, учрежденная частью 1 настоящего Распоряжения, выдается Министерством науки и образования Азербайджанской Республики в размере 3000 (трех тысяч) манатов за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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