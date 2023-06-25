Еще 15 семей переселились в город Лачин

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в рамках программы Великого возвращения продолжается переселение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный и реконструированный город Лачин.

Как сообщает Trend, 25 июня очередная группа выехала в Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3», расположенного в Гарадагском районе Баку. На данном этапе в город Лачин переселено еще 15 семей – 53 человека. Они поселятся в домах, в которых некогда жили в Лачине и которые по завершении оккупации были отреставрированы или отстроены заново по поручению главы государства.

В результате Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного возвращения в родные края спустя 30 лет в условиях безопасности и уважения достоинства.

Жители преобразившегося и благоустроенного города Лачин поблагодарили Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу, выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам, с уважением почтили память шехидов, пожертвовавших своей жизнью на этом пути.

В церемонии отправки семей в город Лачин приняли участие официальные представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, а также Исполнительной власти Лачинского района.

Таким образом, до сегодняшнего дня обеспечено постоянное поселение в городе Лачин 70 семей – 266 человек.