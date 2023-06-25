В Азербайджане проводятся встречи по обновлению парка для судов ВМС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Проводятся встречи с ведущими компаниями оборонной промышленности по обновлению парка судов, приобретению систем наблюдения, разведки и связи.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал командующий Военно-Морскими Силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бакиров.

"Могу с уверенностью сказать, что военно-морские силы успешно выполняют требования стратегии морской безопасности, утвержденной Президентом Азербайджана, а также достойно справляются со всеми задачами в соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. В целях ускорения и совершенствования выполнения предъявляемых требований проводятся исследования по приобретению и внедрению новых современных технологий оборонной промышленности. Проводятся встречи с ведущими компаниями оборонпрома по обновлению парка судов, приобретению систем наблюдения, разведки и связи. Некоторые из упомянутых проектов будут реализованы поэтапно в ближайшем будущем", - отметил Бакиров.

Бакиров подчеркнул, что в ходе выставки, проведенной недавно в Италии были рассмотрены новые суда, корабельное вооружение, подводные средства передвижения, береговые артиллерийские установки, радары, сонары и другие оборонные технологии и даны поручения соответствующим специалистам.

"Во время мероприятия были организованы посещения заводов и инфраструктуры ведущих компаний оборонной промышленности Италии, у нас была возможность на месте ознакомиться с продукцией, выпускаемой этими предприятиями. В частности, наряду с подводными морскими платформами наше внимание привлекли представленные средства наблюдения, разведки и связи, и у нас в дальнейшем будет проводиться больше встреч по поводу упомянутых средств", - сказал он.