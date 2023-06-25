Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, подует умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили Trend в воскресенье в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в горных местностях ожидаются кратковременные осадки, местами интенсивные дожди, возможны грозы, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.