БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 89 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 50, вторую - 10, три и более - 24, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 944. Первую дозу вакцины получили 5 412 110, вторую - 4 884 094, три и более - 3 404 452, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 288 человек.