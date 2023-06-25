Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 25 июня 2023 16:43 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 89 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 50, вторую - 10, три и более - 24, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 944. Первую дозу вакцины получили 5 412 110, вторую - 4 884 094, три и более - 3 404 452, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 288 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости