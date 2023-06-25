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В Азербайджане выявлено 2 случая заражения коронавирусом, вылечились 6 человек (Дополнено)

Общество Материалы 25 июня 2023 16:46 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:42)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 случая заражения коронавирусом, 6 человек вылечились, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 934 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 621 человек вылечился, 10 282 – скончались, число активных больных составляет 31.

За последние сутки в стране проведены 493 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 642 101.

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