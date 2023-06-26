Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Группа компаний Veyseloglu раздала праздничные подарки более 170 семьям

Общество Материалы 26 июня 2023 10:41 (UTC +04:00)
Группа компаний Veyseloglu раздала праздничные подарки более 170 семьям

Читайте Trend в

Группа компаний позаботилась о 18 семьях шехидов, а в праздничные дни представителям уязвимых групп населения доставляются специальные пакеты помощи.

Группа Компаний Veyseloglu продолжила свою благотворительную деятельность накануне Курбан-байрам.

Группа Компаний вручила праздничные подарки более чем 170 семьям шехидов, ветеранов Карабаха и инвалидов, а также малообеспеченным семьям по случаю Курбан-байрам.

Следует отметить, что Группа Компаний Veyseloglu позаботилась о семьях 13 сотрудников, погибших за освобождение наших земель во 2-й Карабахской войне. Кроме того, оказывается поддержка семьям 4 шехидов, из которых 3 погибли в боях на Товузском направлении.

Группа Компаний ежемесячно оказывает материальную помощь 27 бойцам-ветеранам, участвовавшим в 1-й Карабахской войне, а более 170 семьям шехидов, ветеранов Карабаха и инвалидов в праздничные дни в течение года доставляются специальные пакеты помощи.

Группа Компаний Veyseloglu представляет собой диверсифицированную группу FMCG (товары повседневного спроса), охватывающую различные области цепочки поставок, включая розничную торговлю, дистрибуцию, логистику и производство. Поддержка устойчивого развития – основная философия Группы Компаний Veyseloglu.

Группа объявлена ​​одним из победителей престижного конкурса «Лучшие управляемые компании», организованного Deloitte, одной из ведущих мировых консалтинговых компаний, в 2022 и 2023 годах.

Группа компаний Veyseloglu раздала праздничные подарки более 170 семьям
Группа компаний Veyseloglu раздала праздничные подарки более 170 семьям
Группа компаний Veyseloglu раздала праздничные подарки более 170 семьям
Группа компаний Veyseloglu раздала праздничные подарки более 170 семьям
Лента

Лента новостей

Читать все новости