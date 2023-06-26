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Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)

Общество Материалы 26 июня 2023 15:30 (UTC +04:00)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 26 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими министерства обороны, которым в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана присвоены высшие воинские звания.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, после торжественного оглашения Распоряжения Президента Азербайджана о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны и соответствующего распоряжения министра обороны, в торжественной обстановке состоялась церемония вручения военнослужащим высших воинских званий. Передав военнослужащим поздравления Верховного Главнокомандующего, министр обороны пожелал им успехов в дальнейшей службе и дал свои поручения и рекомендации.

Награжденные офицеры в свою очередь выразили благодарность Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за оказанное доверие, выразив уверенность в том, что они оправдают это доверие.

Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)
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