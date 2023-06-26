Военнослужащим Азербайджана вручены высшие воинские звания (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими министерства обороны, которым в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана присвоены высшие воинские звания.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, после торжественного оглашения Распоряжения Президента Азербайджана о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны и соответствующего распоряжения министра обороны, в торжественной обстановке состоялась церемония вручения военнослужащим высших воинских званий. Передав военнослужащим поздравления Верховного Главнокомандующего, министр обороны пожелал им успехов в дальнейшей службе и дал свои поручения и рекомендации.

Награжденные офицеры в свою очередь выразили благодарность Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за оказанное доверие, выразив уверенность в том, что они оправдают это доверие.