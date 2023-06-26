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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 26 июня 2023 20:41 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 39 человек.

Как сообщили Trend в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 14, вторую дозу получил 1, бустерную дозу – 23 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составил 1.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 966 983, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 412 124, вторую дозу получили 4 884 095, бустерную дозу – 3 404 475 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 289 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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