Завтра в Баку будет около 29° тепла

БАКУ /Trend/ - 28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем-25-29° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в дневное время в некоторых местах ожидаются дожди. Есть вероятность, что они будут интенсивными, ожидаются грозы, град. Утром в некоторых районах будет туман. Умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 15-20 ° тепла.