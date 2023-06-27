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Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх

Общество Материалы 27 июня 2023 21:45 (UTC +04:00)
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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ПОЛЬША /Trend/ - Азербайджанская женщина-боксер Мехсети Гамзаева-Агамалиева вступила в борьбу на III Европейских играх в Польше.

Как сообщает Trend, член нашей сборной, вступающей в весовой категории 57 кг, в 1/8 финала провела бой со спортсменкой из Армении Татевик Хачатрян и одержала уверенную победу – 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

Таким образом, число азербайджанских боксеров, вышедших в четвертьфинал Европейских игр, достигло четырех. Ранее путевку в следующий этап завоевали Сархан Алиев (71 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг).

Четвертьфинальные поединки состоятся 28 июня.

Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх
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