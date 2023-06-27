Представительница Азербайджана по боксу победила армянскую соперницу на Европейских играх

ПОЛЬША /Trend/ - Азербайджанская женщина-боксер Мехсети Гамзаева-Агамалиева вступила в борьбу на III Европейских играх в Польше.

Как сообщает Trend, член нашей сборной, вступающей в весовой категории 57 кг, в 1/8 финала провела бой со спортсменкой из Армении Татевик Хачатрян и одержала уверенную победу – 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

Таким образом, число азербайджанских боксеров, вышедших в четвертьфинал Европейских игр, достигло четырех. Ранее путевку в следующий этап завоевали Сархан Алиев (71 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг).

Четвертьфинальные поединки состоятся 28 июня.