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Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы

Общество Материалы 28 июня 2023 14:00 (UTC +04:00)
Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы

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БАКУ/Trend/ - Компания Bakcell доставила праздничные подарки семьям шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы.

В рамках инициативы, реализованной при организационной поддержке Исполнительной Власти Хазарского Района, сотрудники Bakcell посетили семьи шехидов и ветеранов и вручили праздничные подарки от имени компании. Таким образом, компания Bakcell оказала продовольственную помощь более чем 170 семьям шехидов и ветеранов.

Компания Bakcell продолжит поддерживать граждан Азербайджана, в особенности наиболее чувствительные слои населения, посредством осуществления различных социальных и других инициатив.

Отметим, что компания является частью NEQSOL Holding.

Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы
Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы
Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы
Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы
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