Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев победил своего армянского соперника Амбарцума Акопяна на III Европейских играх, проходящих в Польше.

Как сообщает Trend, в 1/4 финала 21-летний спортсмен встретился с представителем Армении.

Встреча прошла с явным преимуществом нашего спортсмена, выступавшего в категории 80 кг. М.Аллахвердиев, завершивший все 3 раунда в свою пользу, выиграл со счетом 5:0 (30:26, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

М.Аллахвердиев вышел в полуфинал и завоевал как минимум бронзовую медаль.