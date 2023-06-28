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Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)

Общество Материалы 28 июня 2023 18:13 (UTC +04:00)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев победил своего армянского соперника Амбарцума Акопяна на III Европейских играх, проходящих в Польше.

Как сообщает Trend, в 1/4 финала 21-летний спортсмен встретился с представителем Армении.

Встреча прошла с явным преимуществом нашего спортсмена, выступавшего в категории 80 кг. М.Аллахвердиев, завершивший все 3 раунда в свою пользу, выиграл со счетом 5:0 (30:26, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

М.Аллахвердиев вышел в полуфинал и завоевал как минимум бронзовую медаль.

Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал победу над армянским соперником на Европейских играх (ФОТО)
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