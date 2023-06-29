EU Reporter рассказал о туристической привлекательности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Новостная платформа EU Reporter, базирующаяся в Брюсселе, опубликовала статью, в которой рассказывается о красотах и туристической привлекательности столицы Азербайджана Баку, а также различных регионов страны, сообщает в четверг Trend.

Как пишет автор статьи Мартин Бэнкс, единственное представление, которое может сложиться у многих людей в связи с Азербайджаном, - это гонки Формулы-1 на улицах его столицы. Начиная с 2017 года, в городе проводятся соревнования Гран-при Формулы-1 с участием знаменитых гонщиков Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и других.

Он отмечает, что многие люди даже не подозревают о множестве невероятных впечатлений, которые ждут их в "Стране огней", как еще называют Азербайджан, который может предложить гораздо больше, хотя сфера туризма все еще развивается. Однако Азербайджан стремится стать еще более популярным турнаправлением в ближайшие годы.

Автор подчеркивает обилие исторических мест, которые очаровывают посетителей, таких как знаменитая Девичья башня, завораживающие огни Янардага, древний храм огнепоклонников "Атешгях", Гобустанский заповедник, мечеть Тезе Пир и многие другие достопримечательности, созерцание и посещение которых приведет в восторг любого, кто посетит Азербайджан.

“Изюминкой любого визита в эту страну могут стать ее природные чудеса, и, подобно пылающему горному склону, еще одним пунктом, который необходимо отметить, являются грязевые вулканы. Грязевые вулканы появились в Азербайджане из-за тектонических движений, позволивших подземным газам вырваться на поверхность”, - отмечает он.

Кроме того, Мартин Бэнкс подчеркивает в своей статье уникальность здания Центра Гейдара Алиева в Баку.

“В этом спроектированном иракско-британским архитектором Захой Хадид огромном и ошеломляющем своим великолепием здании можно увидеть в том числе макеты главных достопримечательностей города и страны, впечатляющий музей старинных автомобилей, выставку кукол (включая работы бельгийской художницы Кристин Полис). Можно сказать, что если какое-либо здание и символизирует замечательные и стремительные преобразования, произошедшие в этой стране за последние годы, то это Центр Гейдара Алиева”, - пишет он.

Как отмечает в завершение автор статьи, вероятно, это малоизвестный факт, что до середины 20-го века Азербайджан поставлял не менее половины мирового объема бензина. Сегодня Азербайджан является страной, которая снова спешит по-настоящему заявить о себе на мировой арене, но на этот раз другими способами.