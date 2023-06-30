Председатель парламента Азербайджана и главы делегаций обратились к международным парламентским организациям

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова и главы делегаций обратились к международным парламентским организациям в связи с убийством 17-летнего подростка во Франции.

В указанном обращении выражаются глубокое возмущение и беспокойство убийством 28 июня 2023 года в пригороде Парижа Нантере 17-летнего алжирского таксиста, застреленного полицейским.

Это обращение направлено в Межпарламентский Союз, ПА ОБСЕ, ПА Совета Европы, президенту Европарламента, в ПА Евронест, МПА СНГ, ТЮРКПА, ПА ОИС, ПАЧЭС, ПА ГУАМ, Азиатскую Парламентскую Ассамблею, ПА НАТО, ПА Организации экономического сотрудничества и МПА АСЕАН.

Председатель Милли Меджлиса и главы парламентских делегаций сурово осуждают этот акт насилия, и выражают сожаление по поводу безразличия к правам и безопасности национальных меньшинств во Франции, а также глубокого укоренения пренебрежения, ксенофобии и религиозной нетерпимости к представителям иных, нежели сами французы, народов.

Отмечается, что это кровавое преступление, совершённое на почве расовой ненависти, является проявлением системных проблем и двойных стандартов, с которыми сталкиваются во Франции представители ряда национальных меньшинств, в том числе алжирской общины, когда требуют равного, справедливого и достойного к себе отношения. Люди, желающие, чтобы их голоса были услышаны, вместо диалога сталкиваются с непропорциональной демонстрацией силы, а это ещё больше усиливает напряженность. В обращении подчёркивается размах массовых акций протеста и беспорядков в Париже и других городах Франции, вызванных ставшими обычным явлением в этой стране несоразмерным полицейским насилием, беззаконием и дискриминацией, а также коренящихся в недоверии широких масс населения к правительству.

В обращении с сожалением отмечается, что европейские демократические и правозащитные институты не уделяют должного внимания столь опасным тенденциям, демонстрируемым французским правительством, что это может привести к ухудшению ситуации в области защиты прав человека в стране, особенно, защиты прав национальных меньшинств.

Авторы заявления вновь решительно осуждают свершившееся насилие, и подчёркивают важность верховенства принципа демократии, верховенства закона. В документе содержится призыв к правительству Франции начать конструктивный диалог с представителями национальных меньшинств и других социальных групп, а также гражданского общества, в соответствии с международными документами касаемо прав человека, дабы устранить коренные причины таких преступлений на почве расовой и национальной ненависти. Кроме того, французское правительство призывают провести реформы, направленные на установление принципов равенства, справедливости и уважения ко всем людям.