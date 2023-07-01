Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, северо-западный ветер сменится во второй половине дня юго-восточным.

Как сообщили Trend в субботу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 26-31° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.

Днем в некоторых горных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы, град, ночью и утром местами туман, временами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 12-17° тепла.