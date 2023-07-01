БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 86 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 65, вторую - 6, три и более - 12, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 967 069. Первую дозу вакцины получили 5 412 189, вторую - 4 884 101, три и более - 3 404 487, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 292 человека.