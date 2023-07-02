Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По информации, полученной сегодня от гидрометеостанций, дождливая погода, наблюдавшаяся в стране, продолжалась до вечера 1 июля. Ночью и утром 2 июля в основном было без осадков.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество осадков в Гобустане составило до 10 мм, в Астаре - до 8 мм, в Грызе - до 6 мм, Лерике, Агдаме, Сабирабаде, Джафархане, Шамахы, Огузе, Габале, Исмаиллы, Губе, Халтане, Шахдаге, Тертере, Евлахе , Гёйчае, Зардабе, Бейлагане, Кюрдамире, Нефтчале, Лянкяране, Билясуваре - до 5 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

В Грызе, Шахдаге, Билясуваре, Сальянах, Лерике наблюдался туман.

1 июля температура воздуха в Баку была на 2 градуса ниже климатической нормы, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове до 28 градусов, в Нахчыванской АР - до 35 градусов, в горных районах до 21 градуса, в равнинных районах до 31 градуса тепла.

2-4 июля ожидаются стабильные погодные условия, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха будет постепенно повышаться по сравнению с предыдущими днями и поднимется до 29-34 градуса в Баку и на Абшеронском полуострове, до 31-36 градусов в Нахчыванской АР и равнинных районах, до 17-22 градуса в горных районах.