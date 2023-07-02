Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 2 июля в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ветер южный. Температура воздуха составит ночью 18-23°, днем 28-33° тепла.

На пляжах Абшерона временами будет дуть умеренный южный ветер.

Температура морской воды составит 22-23° тепла на северных пляжах - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба и 24-25° тепла на южных пляжах - Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах в дневное время возможны кратковременные дожди с грозами и град. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем ​​30-35°, в горах ночью 9-14°, днем ​​15-20°.