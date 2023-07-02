БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 159 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 138, вторую - 1, три и более - 15, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 967 228. Первую дозу вакцины получили 5 412 327, вторую - 4 884 102, три и более - 3 404 502, бустерную дозу после положительного положительного результата теста - 266 297 человек.