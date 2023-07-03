Объявлен список категорий абитуриентов, подпадающих под зачисление в вузы вне конкурса

БАКУ /Trend/ - Победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований принимаются в высшие учебные заведения вне конкурса.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре.

1. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 20 мая 2019 года № 229 победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований принимаются в высшие учебные заведения вне конкурса.

2. Под победителями международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований подразумеваются следующие лица:

- награжденные золотой, серебряной или бронзовой медалью международной предметной олимпиады;

- занявшие первое, второе и третье места в республиканской предметной олимпиаде среди учащихся IX-XI классов;

- ставшие лауреатами международного конкурса или конкурса в возрастной группе от 15 лет (высшая премия, первое, второе и третье места).

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