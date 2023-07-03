Эльмар Гасымов встретился с ректорами ряда престижных турецких вузов в Стамбуле (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Ректор Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречи с ректором Стамбульского университета Джеррахпаша, профессором Нури Айдыном, ректором Университета Богазичи, профессором Мехметом Наджи Инджи, президентом Евразийского союза университетов (EURAS), ректором Стамбульского университета Айдын Мустафа Айдыном и руководством Университета Коч.

В ходе встречи с ректором Стамбульского университета Джеррахпаша были обсуждены различные направления сотрудничества с Бакинской высшей школой нефти, а также было подписано Соглашение о сотрудничестве между двумя высшими учебными заведениями.

В ходе встречи с ректором Университета Богазичи Мехметом Наджи Инджи состоялось обсуждение возможности скорейшей реализации совместной программы MBA. Эльмар Гасымов также проинформировал Мехмета Наджи Инджи об успешном продолжении реализации проекта «Академия лидерства», предназначенного для руководящего состава SOCAR и осуществляемого при программной поддержке Университета Богазичи.

В ходе встречи с ректором Стамбульского университета Айдын была достигнута предварительная договоренность о расширении сотрудничества между университетами на различных площадках, а также о проведении в Баку конференции, посвященной 100-летию Турецкой Республики, с участием членов EURAS в рамках деятельности Союза и при поддержке Бакинской высшей школы нефти. Кроме того, на встрече была проанализирована текущая деятельность Исполнительного комитета EURAS, а также состоялся обмен мнениями о будущей деятельности и перспективных проектах.

В ходе встречи с руководством Университета Коч обсуждался потенциал реализации двумя учебными заведениями совместных проектов и программ по общим направлениям. Кроме того, на встрече была достигнута договоренность об осуществлении совместной преподавательской и исследовательской деятельности в области компьютерной инженерии и химической инженерии.