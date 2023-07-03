Провокация армянки, проигравшей азербайджанской спортсменке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Батуми (Грузия) на чемпионате по карате в очередной раз представительница Армении показала свой непрофессионализм.

Так, не смирившись с поражением от азербайджанской каратистки Алики Семиховы, армянская спортсменка в ответ на рукопожатие ударила победительницу.

Это далеко не первый инцидент, не первое провокационные поведение, демонстрируемое армянскими псевдо-спортсменами. Псевдо, ибо настоящие спортсмены себя так не ведут. По всей видимости это хроническая болезнь, которая охватила все сферы жизни в Армении - не смириться с поражением, что в политике, что в спорте.