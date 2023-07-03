В Азербайджане задержаны двое граждан, обвиняемых в госизмене

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержаны двое граждан, обвиняемых в государственной измене.

Как передает Trend, задержанными являются граждане Азербайджана Алиева Фидан Теймур гызы и Аббасов Тарлан Мирбашир оглу.

Им обоим предъявлено обвинение по статье 274 УК. Однако характер предъявленного им обвинения не разглашается.

Следствие по уголовному делу в отношении обоих лиц было завершено Службой государственной безопасности и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело Фидан Алиевой будет слушаться под председательством судьи Эльдара Исмаилова, а дело Тарлана Аббасова – под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.