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Информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало - МЧС Азербайджана

Общество Материалы 4 июля 2023 00:49 (UTC +04:00)
Информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало - МЧС Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана не поступало.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе МЧС.

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, на Каспии произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.

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