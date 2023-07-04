Информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана не поступало.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе МЧС.

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, на Каспии произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.