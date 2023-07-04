Как открыть уведомления о землетрясениях на мобильных устройствах?

БАКУ /Trend/ -Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море, у побережья Азербайджана.

Как сообщает Trend, на фоне подобных событий у людей появляется желание как можно быстрее узнавать о землетрясениях.

Таким образом, люди, использующие мобильные устройства на платформе Android, могут очень просто получать предупреждение о землетрясении.

Для этого пользователю достаточно сделать следующее: зайти в "настройки" >>> "безопасность и чрезвычайные ситуации" >>> "уведомления о землетрясениях" >>> "включить".

После этого уведомления о землетрясениях магнитудой выше 4,5 должны приходить на секунды раньше.