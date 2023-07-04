В Хачмазе в результате землетрясения разрушений не зафиксировано

БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее в Каспийском море, сильнее всего ощущалось в Хачмазском районе Азербайджана.

Как сообщил Trend председатель региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям Анар Оруджлу, по предварительной информации, в результате землетрясения в районе не зафиксировано каких-либо разрушений.

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, на Каспии произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.