Землетрясение ощущалось в некоторых районах до 6 баллов - Центр сейсмологической службы

БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее в Каспийском море, у берегов Азербайджана ощущалось в Губинском, Хачмазском, Сиязанском районах до 6 баллов.

Об этом сказала Trend начальник отдела информации Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Вусала Рафиггызы.

По ее словам, жители городов Сумгаит и Баку, Абшеронского полуострова и близлежащих районов ощутили подземные толчки до 4-5 баллов.

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, на Каспии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.