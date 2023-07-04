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Землетрясение ощущалось в некоторых районах до 6 баллов - Центр сейсмологической службы

Общество Материалы 4 июля 2023 02:21 (UTC +04:00)
Землетрясение ощущалось в некоторых районах до 6 баллов - Центр сейсмологической службы

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БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее в Каспийском море, у берегов Азербайджана ощущалось в Губинском, Хачмазском, Сиязанском районах до 6 баллов.

Об этом сказала Trend начальник отдела информации Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Вусала Рафиггызы.

По ее словам, жители городов Сумгаит и Баку, Абшеронского полуострова и близлежащих районов ощутили подземные толчки до 4-5 баллов.

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, на Каспии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.

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